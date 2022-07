Votata all’unanimità la cittadinanza onoraria a Zazo e De Giovanni: a fine agosto la cerimonia ufficiale (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio comunale di Benevento ha votato all’unanimità la concessione della cittadinanza onoraria all’ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo e allo scrittore e drammaturgo Maurizio De Giovanni. Subito dopo la votazione in Aula, il Sindaco Clemente Mastella ha comunicato a entrambi l’esito e concordato la celebrazione, per la fine di agosto, di una cerimonia ufficiale con la consegna di una pergamena. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio comunale di Benevento ha votatola concessione dellaall’ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancescoe allo scrittore e drammaturgo Maurizio De. Subito dopo la votazione in Aula, il Sindaco Clemente Mastella ha comunicato a entrambi l’esito e concordato la celebrazione, per ladi, di unacon la consegna di una pergamena. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Votata all’unanimità la cittadinanza onoraria a Zazo e De Giovanni: a fine agosto la cerimonia ufficiale **… - TV7Benevento : Votata all’unanimità la cittadinanza onoraria a Zazo e De Giovanni, a fine agosto la cerimonia ufficiale -… - XYZxyzY6 : RT @Michele_Anzaldi: La Camera ha respinto il tentativo di Fdi-Lega-Fi di cancellare la norma su lavoro e migranti votata all'unanimità in… - Kyofu69 : RT @AntonioSocci1: Non ho capito qs tweet lettiano su art. #Iacoboni: sarebbero stati i russi a far dimettere #Draghi, il 14 luglio, quando… - BarbaraSacchini : RT @AntonioSocci1: Non ho capito qs tweet lettiano su art. #Iacoboni: sarebbero stati i russi a far dimettere #Draghi, il 14 luglio, quando… -