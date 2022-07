Volley: lunedì la ripresa degli allenamenti per l’Italia in vista dei Mondiali (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la vittoria nella Volleyball Nations League, la nazionale maschile si è potuta riposare per una settimana e, il prossimo lunedì 1 agosto, a Cavalese (TN), tornerà a radunarsi per preparare l’evento clou della stagione: i Campionati del Mondo in programma in Slovenia e Polonia dal 26 agosto all’11 settembre. Per questo collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 18 atleti: Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la vittoria nellaball Nations League, la nazionale maschile si è potuta riposare per una settimana e, il prossimo1 agosto, a Cavalese (TN), tornerà a radunarsi per preparare l’evento clou della stagione: i Campionati del Mondo in programma in Slovenia e Polonia dal 26 agosto all’11 settembre. Per questo collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 18 atleti: Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine SportFace.

