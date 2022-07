Volley, l’Italia viaggia verso i Mondiali: collegiali e amichevoli, la tabella di marcia delle Nazionali (Di venerdì 29 luglio 2022) l’Italia ha incominciato la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2022 di Volley. La rassegna iridata maschile andrà in scena dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia. I Campioni d’Europa saranno impegnati a Lubiana nel gruppo E contro Turchia, Cina e Canada. Si tratta di un girone sulla carta abbordabile per gli azzurri, che inseguono il primo posto per avere un accoppiamento teoricamente migliore negli ottavi di finale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci dal quarto posto in Nations League, vogliono farsi strada e cercare di ripetere l’apoteosi continentale dello scorso anno. Simone Giannelli e compagni esordiranno il prossimo 27 agosto contro la compagine nordamericana. La marcia di avvicinamento prevede un collegiale a Cavalese (in provincia di Trento) nella prima parte del ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022)ha incominciato la propriadi avvicinamento ai2022 di. La rassegna iridata maschile andrà in scena dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia. I Campioni d’Europa saranno impegnati a Lubiana nel gruppo E contro Turchia, Cina e Canada. Si tratta di un girone sulla carta abbordabile per gli azzurri, che inseguono il primo posto per avere un accoppiamento teoricamente migliore negli ottavi di finale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci dal quarto posto in Nations League, vogliono farsi strada e cercare di ripetere l’apoteosi continentale dello scorso anno. Simone Giannelli e compagni esordiranno il prossimo 27 agosto contro la compagine nordamericana. Ladi avvicinamento prevede un collegiale a Cavalese (in provincia di Trento) nella prima parte del ...

