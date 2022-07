Vodafone e McDonald’s | accordo per realizzare un’infrastruttura di rete costituita da una doppia connettività

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO –Business eItalia hanno firmato unper la realizzazione didida una, in fibra e wireless 5G, in tutti i 640 ristorantiin Italia. Si tratta della primadati retail di questo tipo nel Paese: un’architettura diespandibile, resiliente e a prova di futuro che soddisfa la necessità di cambiamento veloce e sviluppo continuo diche prevede, solo per il 2022, circa 40 nuove aperture. “Non si tratta solo di affiancare fibra e 5G ma, grazie all’intelligenza della tecnologia SD-WAN, di combinarle, valorizzandone le rispettive caratteristiche distintive – commenta Lorenzo ...