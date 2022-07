Violenza folle in palestra, ragazza presa a calci e pugni: immagini agghiaccianti – VIDEO (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono immagini che sconcertano e indignano quelle del filmato che vede come protagonista un uomo che picchia una ragazza all’interno di una palestra di Pescara. Il VIDEO ha fatto rapidamente il giro del web e ha scatenato una valanga di commenti da parte di utenti scandalizzati dal comportamento dell’individuo: in molti chiedono che le riprese servano a prendere subito seri provvedimenti nei suoi confronti. Ma cosa è accaduto esattamente? La vicenda è accaduta ieri, giovedì 28 luglio, intorno alle 15:30. Un pomeriggio molto piovoso, quello che ha interessato l’intero Abruzzo e anche la città di Pescara. Anche per questo, in quel momento dentro la palestra erano presenti al massimo dieci persone, stando a quanto riferito da un testimone. Tra questi anche un uomo di 50 anni e una giovane ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sonoche sconcertano e indignano quelle del filmato che vede come protagonista un uomo che picchia unaall’interno di unadi Pescara. Ilha fatto rapidamente il giro del web e ha scatenato una valanga di commenti da parte di utenti scandalizzati dal comportamento dell’individuo: in molti chiedono che le riprese servano a prendere subito seri provvedimenti nei suoi confronti. Ma cosa è accaduto esattamente? La vicenda è accaduta ieri, giovedì 28 luglio, intorno alle 15:30. Un pomeriggio molto piovoso, quello che ha interessato l’intero Abruzzo e anche la città di Pescara. Anche per questo, in quel momento dentro laerano presenti al massimo dieci persone, stando a quanto riferito da un testimone. Tra questi anche un uomo di 50 anni e una giovane ...

MonicaLottoV : @poliziadistato Siamo conciati così grazie a una ideologia folle di Sinistra che da anni afferma che violenza e deg… - capitanio_guido : @matteosalvinimi Incitatore di folle incriminato per atti di violenza psichica ed invitation all'odio razziale, sol… - silvia92745700 : @linda_nataloni @FartFromAmerika Esattamente Linda. È stata una decisione folle,travagliata e azzardata x lobectomi… - Shamone87665062 : RT @matteotti_g: @GabrieleMuccino @GiuseppeConteIT Quanto squallore, Muccino. Ma come si permette, chi si crede di essere. Si vergogni. Com… - InfinitoIsacco : RT @matteotti_g: @GabrieleMuccino @GiuseppeConteIT Quanto squallore, Muccino. Ma come si permette, chi si crede di essere. Si vergogni. Com… -