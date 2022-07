Viola come il mare: fuori il nuovo trailer con Can Yaman (Di venerdì 29 luglio 2022) Viola come il mare sta per arrivare e Mediaset per far ingolosire i suoi utenti ha lanciato dei trailer che già anticipano l’aria romantica della fiction di Canale 5. Viola come il mare, il trailer con Can Yaman che fa sognare “Qui a Palermo ogni cosa è potente” inizia con queste parole il trailer della fiction che andrà in onda il 14 Settembre su Canale 5 (salvo variazioni). È Viola a parlare, interpretata dalla giovane Francesca Chillemi che dona alla giornalista dal nome così particolare, un’aria pura e orgogliosa. Accanto a lei Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, il bell’ispettore tenebroso, con il quale finirà, inevitabilmente, per avere una passionale relazione. Diretta ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 luglio 2022)ilsta per arrivare e Mediaset per far ingolosire i suoi utenti ha lanciato deiche già anticipano l’aria romantica della fiction di Canale 5.il, ilcon Canche fa sognare “Qui a Palermo ogni cosa è potente” inizia con queste parole ildella fiction che andrà in onda il 14 Settembre su Canale 5 (salvo variazioni). Èa parlare, interpretata dalla giovane Francesca Chillemi che dona alla giornalista dal nome così particolare, un’aria pura e orgogliosa. Accanto a lei Francesco Demir, interpretato da Can, il bell’ispettore tenebroso, con il quale finirà, inevitabilmente, per avere una passionale relazione. Diretta ...

