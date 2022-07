Viola Come il Mare, Can Yaman posta il primo trailer: foto e video (Di venerdì 29 luglio 2022) Viola Come il Mare: finalmente si vede il primo trailer della fiction che vedrà protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. E’ stato proprio l’attore a postarlo su Instagram. Invece l’ex Miss Italia ha postato una “Storia” legata al collega. Viola Come il Mare: il post di Can Yaman “Viola Come il Mare” si dimostra fin da subito coinvolgente, con il seducente ispettore Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, che si scontra immediatamente con la giornalista del crimine Viola, ma nello stesso tempo vuole piacerle e riuscire a sedurla. Il video è accompagnato da un lungo post, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 luglio 2022)il: finalmente si vede ildella fiction che vedrà protagonisti Francesca Chillemi e Can. E’ stato proprio l’attore arlo su Instagram. Invece l’ex Miss Italia hato una “Storia” legata al collega.il: il post di Canil” si dimostra fin da subito coinvolgente, con il seducente ispettore Francesco Demir, interpretato da Can, che si scontra immediatamente con la giornalista del crimine, ma nello stesso tempo vuole piacerle e riuscire a sedurla. Ilè accompagnato da un lungo post, ...

