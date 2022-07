VIDEO Tour de France femminile, highlights sesta tappa: Vos vince in volata, 7 italiane in top-10! (Di venerdì 29 luglio 2022) Marianne Vos ha vinto la sesta tappa del Tour de France femminile. L’olandese si è imposta allo sprint sul traguardo di Rosheim, trionfando con indosso la maglia gialla di leader della classifica generale. L’olandese ha battuto la nostra Marta Bastianelli e la belga Lotte Kopecky. Ben sette italiane in top-10: Elisa Balsamo quarta da Campionessa del Mondo, Silvia Persico quinta (è seconda in classifica generale a 30” da Vos), Maria Giulia Confalonieri sesta davvanti a Vittoria Guazzini, Rachele Barbieri nona ed Elisa Longo Borghini decima (è quarta in classifica a 35”). Di seguto il VIDEO della volata finale della sesta tappa del Tour de France ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Marianne Vos ha vinto ladelde. L’olandese si è imposta allo sprint sul traguardo di Rosheim, trionfando con indosso la maglia gialla di leader della classifica generale. L’olandese ha battuto la nostra Marta Bastianelli e la belga Lotte Kopecky. Ben settein top-10: Elisa Balsamo quarta da Campionessa del Mondo, Silvia Persico quinta (è seconda in classifica generale a 30” da Vos), Maria Giulia Confalonieridavvanti a Vittoria Guazzini, Rachele Barbieri nona ed Elisa Longo Borghini decima (è quarta in classifica a 35”). Di seguto ildellafinale delladelde...

