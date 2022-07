Video, Ibrahimovic e Donnarumma in diretta Instagram: quante risate! (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel pomeriggio di oggi, Zlatan Ibrahimovic ha intrattenuto i suoi fan di Instagram con una diretta dalla Sardegna. A un certo punto, si è collegato ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel pomeriggio di oggi, Zlatanha intrattenuto i suoi fan dicon unadalla Sardegna. A un certo punto, si è collegato ...

PianetaMilan : #Ibrahimovic e #Donnarumma in diretta #Instagram: quante risate! #ACMilan #Milan #SempreMilan - __itsBeBe : Ibrahimovic a Donnarumma: “Ma non essere così rigido adesso perché ci sono un po’ di tifosi. Rilassati, amico. Io q… - saldispe : RT @fyoobas: Cristiano Ronaldo contro Zlatan Ibrahimovic in pubblicità di Joga Bonito. Altri tempi. Pubblicità pazzesca - fyoobas : Cristiano Ronaldo contro Zlatan Ibrahimovic in pubblicità di Joga Bonito. Altri tempi. Pubblicità pazzesca - Dario81415894 : RT @GennaroSpinaa: Io piango ancora perché nessuno ha fatto il video delle mazzate tra Ibrahimovic ed Onyewu. Roba da main event di Wrestle… -