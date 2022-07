VIDEO F1, le novità di Mercedes portate in Ungheria (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono tante le novità che abbiamo visto in quel di Budapest, sede questo fine settimana dell’edizione 2022 del Gran Premio d’Ungheria. La pista magiara, una delle più tecniche dell’intero campionato, è l’ultimo impegno stagionale prima della pausa estiva che ci porterà verso il GP del Belgio. Spicca sulle due monoposto tedesche un profilo aerodinamico sopra l’halo. Il noto sistema di sicurezza che avvolge l’abitacolo di tutte le auto è infatti stato rinnovato dai tecnici tedeschi, una scelta per modificare l’andamento dei flussi. Il britannico Lewis Hamilton e George Russell proveranno ad impensierire Mercedes e Ferrari nel complesso impianto ungherese, una missione che dopo le prove libere appare obiettivamente difficile. Ferrari e Red Bull hanno infatti controllato la scena dopo le prime due libere, il primo test in vista delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono tante leche abbiamo visto in quel di Budapest, sede questo fine settimana dell’edizione 2022 del Gran Premio d’. La pista magiara, una delle più tecniche dell’intero campionato, è l’ultimo impegno stagionale prima della pausa estiva che ci porterà verso il GP del Belgio. Spicca sulle due monoposto tedesche un profilo aerodinamico sopra l’halo. Il noto sistema di sicurezza che avvolge l’abitacolo di tutte le auto è infatti stato rinnovato dai tecnici tedeschi, una scelta per modificare l’andamento dei flussi. Il britannico Lewis Hamilton e George Russell proveranno ad impensieriree Ferrari nel complesso impianto ungherese, una missione che dopo le prove libere appare obiettivamente difficile. Ferrari e Red Bull hanno infatti controllato la scena dopo le prime due libere, il primo test in vista delle ...

