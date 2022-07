Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2022 ore 11:30 (Di venerdì 29 luglio 2022) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN CAMION IN PANNE AL KM 578 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO INFINE CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022)DEL 29 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI, A CAUSA DI UN CAMION IN PANNE AL KM 578 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; ATTENZIONE ANCHE SULLA CASSIA BIS, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO INFINE CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E SULLA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale Ignazio Silone, tra via Laurentina e viale Carlo Levi - romamobilita : #Roma #viabilità Pontina direzione Pomezia, segnalato incidente con traffico rallentato altezza via di Vallerano. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Linea 020 momentaneamente sospesa per guasto. - romamobilita : #Roma #viabilità Incidente sulla Togliatti altezza via Tiburtina, traffico rallentato. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Auto in sosta d'intralcio in via della Lucchina, la linea bus 546 devia in direzione Val… -