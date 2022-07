Vettel, un tedesco romantico alla Ferrari: nessun mondiale e qualche lacrima (Di venerdì 29 luglio 2022) Il vero tedesco della Ferrari è stato Schumacher . Sebastian Vettel è un tedesco romantico, di quelli innamorati dell'Italia, di quelli che piangono, che arrivano in ritardo agli appuntamenti, anche ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Il verodellaè stato Schumacher . Sebastianè un, di quelli innamorati dell'Italia, di quelli che piangono, che arrivano in ritardo agli appuntamenti, anche ...

PieroLadisa : Sarebbe interessante, molto interessante, se in futuro il ruolo di direttore della GPDA venisse dato a Sebastian… - FormulaPassion : #F1 | In conferenza stampa, il pilota spagnolo della Ferrari è stato l'unico ad ammettere di avere le stesse preocc… - FormulaPassion : #F1 | L'annuncio del ritiro dalla F1 di Sebastian Vettel non è passato inosservato nemmeno sui quotidiani italiani,… - lapisinha : ?? Sebastian #Vettel ha avuto il coraggio di dire basta. ?? Alla #F1 non mancherà solo Seb come pilota, ma soprattu… - andreakampus : RT @PieroLadisa: 'Merci Jules, cette victoire est pour toi'. Sono passati sette anni da questo capolavoro carico di emozioni. Sebastian… -