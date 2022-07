Edoardoleicorre : Mi immagino Vettel che mercoledì mentre sta nella sua villa in Svizzera con una temperatura umana e gioca con le pa… - AtletidItalia : Una notizia che fa rumore ma che non dovrebbe farlo. Sebastian #Vettel dice basta a 35 anni. La decisione matura do… - MARCO196913 : RT @deadlinex: Vettel l’unico a non essersi fermato sta discutendo con l’ingegnere. Dice: si son fermati tutti, abbiamo perso la finestra p… - infoitsport : Vettel dice basta, a fine anno si ritirerà. Si chiude una storia magica: «Vado a fare il papà» - MarianoFroldi : RT @chiccazambe13: Sebastian #Vettel dice addio alla #F1 e il mercato si infiamma. Quali sono i possibili scenari? @FUnoAT -

Il giorno successivo piove ancora, imperversa il toto - scommesse: quanti giri impiegherà Seb per appiccicare la sua Toro Rosso alle staccate inzuppate delle chicaneparte in testa e non la ...... che sulla carta è favorevole alle Ferrari che qui non vincono dal 2017 con Sebastian, il ... nonostante lo svantaggio e la botta a muro a Le Castellet, Charlesdi crederci ancora.Sebastian Vettel a fine stagione lascerà il mondo della Formula 1. Ad annunciarlo lui stesso, in un semplice video pubblicato sul suo account Instagram, creato nella notte appunto per quest’occasione.Quattro Mondiali filati con una Red Bull dominante. di Giorgio Terruzzi. Il più giovane vincitore di un Gp, quattro mondiali con una Red Bull dominante. L’immagine sdoppiata del pilota in declino e de ...