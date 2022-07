Vespa Orientalis, "la peggiore": allarme in Italia, ecco dove sta colpendo (Di venerdì 29 luglio 2022) La Vespa Orientalis è arrivata a Roma: si tratta di un nuovo tipo di Vespa, più velenosa e aggressiva di quella che siamo abituati a conoscere, ed è chiamata anche "calabrone orientale". Questo insetto si trova soprattutto nel Sud Italia, ma adesso viene avvistato spesso anche al Nord per via dell'anomalo aumento delle temperature. Nel 2020, infatti, era stata segnalata pure a Genova. Mentre quest'anno è toccato alla Capitale, più precisamente al quartiere Monteverde. "A Roma non veniva segnalata dagli anni '50 - ha detto al Messaggero Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista -. Questa Vespa è solita nutrirsi di rifiuti organici e in putrefazione come un avanzo di carne. Può essere attirata dall'immondizia". Come si distingue dalle vespe solite? La si riconosce soprattutto per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Laè arrivata a Roma: si tratta di un nuovo tipo di, più velenosa e aggressiva di quella che siamo abituati a conoscere, ed è chiamata anche "calabrone orientale". Questo insetto si trova soprattutto nel Sud, ma adesso viene avvistato spesso anche al Nord per via dell'anomalo aumento delle temperature. Nel 2020, infatti, era stata segnalata pure a Genova. Mentre quest'anno è toccato alla Capitale, più precisamente al quartiere Monteverde. "A Roma non veniva segnalata dagli anni '50 - ha detto al Messaggero Andrea Lunerti, etologo e zoofilo naturalista -. Questaè solita nutrirsi di rifiuti organici e in putrefazione come un avanzo di carne. Può essere attirata dall'immondizia". Come si distingue dalle vespe solite? La si riconosce soprattutto per il ...

