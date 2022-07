Verstappen, il campione anti-retorica: «Mai sognato di vincere il Mondiale» (Di venerdì 29 luglio 2022) “Non ho mai veramente sognato la corona di campione del mondo. Certo, ci ho pensato un paio di volte, ma sembrava una cosa molto lontana, quasi fuori portata. Non direi che sia stato un sogno… più che altro un desiderio”. Max Verstappen dice che a lui bastava arrivare in Formula Uno, non di più. Che ha sempre lavorato per quello. Ma da quando lo ha vinto, il Mondiale, e in quel modo (Hamilton battuto all’ultimo giro dell’ultima gara) si è tranquillizzato. Ha eliminato gli spigoli. Lo scrive anche L’Equipe che l’ha intervistato in esclusiva. Ora che il suo rivale è Leclerc è molto più sereno. E se la gode. “Durante tutti questi anni di apprendimento mi sono concentrato su come arrivare alla Formula 1. Quello era l’obiettivo, non di più. Ecco perché quando sono diventato campione, non sapevo cosa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) “Non ho mai veramentela corona didel mondo. Certo, ci ho pensato un paio di volte, ma sembrava una cosa molto lontana, quasi fuori portata. Non direi che sia stato un sogno… più che altro un desiderio”. Maxdice che a lui bastava arrivare in Formula Uno, non di più. Che ha sempre lavorato per quello. Ma da quando lo ha vinto, il, e in quel modo (Hamilton battuto all’ultimo giro dell’ultima gara) si è tranquillizzato. Ha eliminato gli spigoli. Lo scrive anche L’Equipe che l’ha intervistato in esclusiva. Ora che il suo rivale è Leclerc è molto più sereno. E se la gode. “Durante tutti questi anni di apprendimento mi sono concentrato su come arrivare alla Formula 1. Quello era l’obiettivo, non di più. Ecco perché quando sono diventato, non sapevo cosa ...

