Vera Gheno: le parole raccontano chi siamo (Di venerdì 29 luglio 2022) Per la sociolinguista non esiste una soluzione perfetta per rendere più inclusiva la lingua italiana. Nel linguaggio c’è posto per tutti, l’importante è rispettare l’idea che ciascuno ha di sé. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Per la sociolinguista non esiste una soluzione perfetta per rendere più inclusiva la lingua italiana. Nel linguaggio c’è posto per tutti, l’importante è rispettare l’idea che ciascuno ha di sé. Leggi

veronica_ta : RT @PatriziaLoVerd1: @LaFalconara @Radfem_Italia @vera_gheno Le raccomandazioni per uso non sessista della lingua it di Alma Sabatini risal… - Radfem_Italia : RT @PatriziaLoVerd1: @LaFalconara @Radfem_Italia @vera_gheno Le raccomandazioni per uso non sessista della lingua it di Alma Sabatini risal… - PatriziaLoVerd1 : @LaFalconara @Radfem_Italia @vera_gheno Le raccomandazioni per uso non sessista della lingua it di Alma Sabatini ri… - dig_juno : Oggi il mio pensiero va a @vera_gheno e alla sua straordinaria capacità di sopportare ancora ministro/ministra perc… - CarmyLombardo96 : RT @DomaniGiornale: Nel mondo c'è una prevalenza maschile: sono maschili le statue, i nomi di vie, piazze, aeroporti e non solo. Diamo pe… -