Venezuela e Colombia ristabiliranno relazioni diplomatiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Colombia e Venezuela hanno annunciato la volontà di riallacciare "progressivamente", a partire dall'insediamento di Gustavo Petro alla presidenza Colombiana il 7 agosto, le loro relazioni diplomatiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022)hanno annunciato la volontà di riallacciare "progressivamente", a partire dall'insediamento di Gustavo Petro alla presidenzana il 7 agosto, le loro...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #24luglio 1783; nasce #SimonBolivar, Massone, patriota e generale venezuelano, soprannominato 'El Libe… - serenel14278447 : Venezuela e Colombia ristabiliranno relazioni diplomatiche - AMIStaDeS_2017 : #Colombia e #Venezuela: i due Paesi nomineranno nuovi #ambasciatori nelle rispettive capitali, hanno affermato le a… - catonecensor : Il nuovo presidente di sinistra della #Colombia ricuce i legami con il #Venezuela Mentre in #Italia le nubi del fa… - fmtoday : Colombia and Venezuela to appoint new ambassadors #FMTNews -