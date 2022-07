Venezuela e Colombia cercano di ristabilire i rapporti diplomatici

(Di venerdì 29 luglio 2022) dopo anni di tensioni. I ministri degli Estri di entrambi i Paesi si sono incontrati lungo il confine per discutere della graduale riapertura di esso. Hanno anche discusso della nomina di nuovi ambasciatori. Alvaro Leyva, il ministro degli Esteri entrante della, ha definito “storico” l’incontro

hanno annunciato la volontà di riallacciare "progressivamente", a partire dall'insediamento di Gustavo Petro alla presidenza colombiana il 7 agosto, le loro relazioni diplomatiche ...torneranno ad avere relazioni diplomatiche a partire dal 7 agosto, giorno in cui Gustavo Petro si insedierà come nuovo presidente della. Lo hanno riferito in un ... Venezuela e Colombia ristabiliranno relazioni diplomatiche - Ultima Ora Si deve ricordare, ha proseguito, che Venezuela e Colombia hanno «un padre della Patria comune (Simón Bolívar, ndr.) che ha liberato le nostre Nazioni e esaltato il legame storico che hanno i nostri ...Colombia e Venezuela hanno annunciato la volontà di riallacciare "progressivamente", a partire dall'insediamento di Gustavo Petro alla presidenza colombiana il 7 agosto, le loro relazioni diplomatiche ...