Venezia | Busio rinnova | «Ci sono state altre offerte | ma il mio cuore è qui»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il centrocampista delha parlato del rinnovo di contratto con il club lagunare Gianluca, centrocampista del, ai canali ufficiali del club lagunare ha parlato del rinnovo di contratto fino al 2025. LE PAROLE – «davvero felice di aver sottoscritto il prolungamento del contratto con ile vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile. Mitrovato molto bene in questo primo anno, la città è fantastica e i tifosi lottanto, pronti comea sostenerci per cercare di tornare in Serie A. Dopo la retrocessione dello scorso anno volevo far parte della squadra che lotterà per un’altra storica promozione, e questo mi rende davvero entusiasta per l’inizio ...

