vigilidelfuoco : Ricognizione dei droni a Massarosa (LU) per la mappatura delle abitazioni danneggiate dal vasto #incendio boschivo… - RaiNews : In azione i Vigili del Fuoco - sardanews : Il fuoco maledetto colpisce ancora Quartu, vasto incendio avvolge il canneto dietro Carrefour - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vasto incendio nel deposito di un'azienda nel Napoletano #napoletano #arpac #afragola #incendio - MediasetTgcom24 : Vasto incendio nel deposito di un'azienda nel Napoletano #napoletano #arpac #afragola #incendio -

RaiNews

commenta Unsi è sviluppato in un deposito di un'azienda di Afragola, nel Napoletano. Il fumo è visibile a distanza di chilometri. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un viadotto stradale. I ...E tre. Il fuoco maledetto torna a colpire Quartu, ancora in via Segré, dove due giorni fa c'è stato un maxi rogo con le fiamme che hanno raggiunto i piani alti delle abitazioni. Un canneto avvolto dal ... Vasto incendio in deposito azienda nel Napoletano Un vasto incendio si è sviluppato, nella giornata di oggi venerdì 29 luglio, in un deposito di un'azienda di Afragola ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...