(Di venerdì 29 luglio 2022) Idelhanno salvato una, scivolata all'interno delladi un'abitazione a Porto Valtravaglia (). L'animale, forse per la sete o per il caldo, si è infilato nel terreno ...

Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno salvato una mucca scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravagli… - leggoit : #Varese mucca 'accaldata' finisce in #piscina, salvata dai vigili del fuoco FOTO - mario_reverberi : RT @Agenzia_Ansa: I vigili del fuoco hanno salvato una mucca scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Var… - GioStellaBlu : RT @Agenzia_Ansa: I vigili del fuoco hanno salvato una mucca scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Var… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: I vigili del fuoco hanno salvato una mucca scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Var… -

LADENTRO LA PISCINA ADopo attimi di stupore i proprietari di casa hanno allertato i soccorsi e i Vigili del fuoco, dopo aver assicurato lacon un sistema di corde e fasce, la ...- I vigili del fuoco hanno salvato una, scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (). L'animale, forse per la sete o per il caldo, si è infilato nel ...(ANSA) - VARESE, 28 LUG - I vigili del fuoco hanno salvato una mucca, scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Varese). L'animale, forse per la sete o per il ...I vigili del fuoco hanno salvato una mucca, scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Varese). L'animale, forse per la sete o per il caldo, si ...