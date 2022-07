Valentina uccisa dal figlio | la cugina | ' La sua morte era annunciata | volevamo si trasferisse in Germania'

giuseppe_alto : Un epilogo annunciato nonostante i tentativi disperati di Valentina Giunta di cambiare il corso degli eventi. La cu… - bizcommunityit : I genitori di Valentina Giunta, uccisa dal figlio 15enne: Da anni viveva nel terrore - infoitinterno : Fendenti mortali al collo, al fianco e alla spalla, così è morta Valentina Giunta uccisa dal figlio 14enne - lasiciliait : Catania, dentro la casa dove Valentina è stata uccisa dal figlio - telodogratis : Fendenti mortali al collo, al fianco e alla spalla, così è morta Valentina Giunta uccisa dal figlio 14enne -

Sapevo che prima o poi quel figlio che lei amava le avrebbe fatto del male', aggiunge la cugina che spiega che per leiera come una sorella: 'C'erano stati tanti, troppi segnali; il figlio ...L'ordinanza del Gip che convalida il fermo dispone il carcere per il quindicenne reo confesso dell'omicidio della madre,Giunta, di 32 anni, "cristallizza la ricostruzione della condotta materiale del giovane" nella commissione del delitto. Lo afferma la Procura per i minorenni di Catania sul provvedimento ...La morte di Valentina Giunta, la donna assassinata a Catania dal figlio non ancora 15enne con 4 coltellate alla gola e alla schiena, sarebbe stata una morte annunciata per la sua famiglia.Indagato per l'omicidio della madre 32enne Valentina Laura Giunta, per lui è stata applicata la misura cautelare della custodia in istituto penitenziario minorile ...