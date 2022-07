Vaiolo scimmie | aumentano vaccinazioni in regione Parigi

Agenzia_Ansa : Isolato il primo caso di vaiolo delle scimmie a Brescia - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - mariali94316534 : RT @RaiNews: In Spagna la prima vittima europea del vaiolo delle scimmie - VendutoCorrotto : RT @momasaniello: GRAVISSIMO???? Documenti ufficiali dimostrano che le autorità stanno usando il vaiolo delle scimmie per coprire la sindr… -

Si va intensificando la campagna di vaccinazione contro ildellenell'Ile - de - France, la regione di Parigi. Secondo l'ultimo bilancio di Santé Publique - France, pubblicato oggi, 1955 casi confermati sono stati recensiti in Francia, di cui ...C'è un primo caso confermato di morte per ildellein Spagna. Lo ha reso noto il ministero spagnolo della Salute, aggiungendo che al momento vi sono 4.298 casi di persone infettate nel paese. Su 3.750 ammalati di cui si hanno ...(Adnkronos) – “Qualcuno ha detto: il vaiolo delle scimmie non è un problema perché non muore nessuno. Sì, ma le lesioni che colpiscono soprattutto i genitali sono altamente invalidanti. Io l’ho visto ...È un cittadino spagnolo e la notizia è stata confermata dal ministero della Salute di Madrid. Dei 3.750 infetti rilevati nel Paese, su cui sono disponibili informazioni, solo 120 persone sono state ri ...