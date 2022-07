Vaiolo delle scimmie | un morto in Spagna | è il primo in Europa - Esteri - quotidiano net

Agenzia_Ansa : Isolato il primo caso di vaiolo delle scimmie a Brescia - RaiNews : In Spagna la prima vittima europea del vaiolo delle scimmie - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - laregione : Vaiolo delle scimmie, ecco il primo morto in Europa - telodogratis : Vaiolo delle scimmie, Spagna conferma primo morto -

San Francisco e lo Stato di New York dichiarano l'emergenza per l'epidemia C'è un primo caso confermato di morte per ilscimmie in Spagna . Lo ha reso noto il ministero spagnolo della Salute, aggiungendo che al momento vi sono 4.298 casi di persone infettate nel Paese. Su 3.750 ammalati di cui si hanno ...scimmie, Oms: vaccino non basta, serve sesso responsabile Madrid, 29 luglio 2022 - Primo caso confermato di morte per ilscimmie in Spagna . Lo ha reso noto il ministero ...Madrid, 29 luglio 2022 - Primo caso confermato di morte per il vaiolo delle scimmie in Spagna. Lo ha reso noto il ministero iberico della Salute, aggiungendo che al momento vi sono 4.298 casi di perso ...(Adnkronos) – C’è un primo caso confermato di morte per il vaiolo delle scimmie in Spagna. Lo ha reso noto il ministero spagnolo della Salute, aggiungendo che al momento vi sono 4.298 casi di persone ...