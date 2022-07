Vaiolo delle scimmie, in Italia 3 donne su 479 casi. Bassetti: “L’ideologia frena la campagna di prevenzione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono 479 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie in Italia, 53 in più rispetto all’ultima rilevazione di 3 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 29 luglio. I casi collegati a viaggi all’estero sono 146 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nella casistica tricolore risultano solo 3 donne (476 sono uomini). “Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sul Vaiolo delle scimmie. E’ urgente per esempio una campagna per il sesso sicuro”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono 479 iconfermati diin, 53 in più rispetto all’ultima rilevazione di 3 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 29 luglio. Icollegati a viaggi all’estero sono 146 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nellastica tricolore risultano solo 3(476 sono uomini). “Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sul. E’ urgente per esempio unaper il sesso sicuro”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di ...

