Vaiolo delle scimmie, Bassetti: "Urge campagna sesso sicuro" (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – "Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sul Vaiolo delle scimmie. E' Urgente per esempio una campagna per il sesso sicuro". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Abbiamo sbagliato qualcosa – argomenta – perché inizialmente, anche per discorsi forse di tipo sociale, non si è detto chiaramente che questa malattia stava colpendo tipicamente gli uomini, che si contagiano per via tipicamente sessuale", con rapporti "omosessuali, bisessuali ed eterosessuali. Siamo al 97% dei casi in questa situazione. Non si è detto subito e forse si è sbagliato su questo. E quando qualcuno di noi lo ha detto, è stato tacciato di essere omofobo o ...

