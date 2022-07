Vai col fango | «Il Cav parla con l’ambasciatore di Putin» Ma Berlusconi smentisce “Repubblica”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 luglio 2022) E vai col! Ma sì, ae alla Stampa ormai sono dei veri assi nell’arte di sputacchiare menzogne e ordire falsi scoop contro il centrodestra. E dire che lo fanno pure con non disprezzabile equanimità: un giorno nel mirino c’è Giorgia Meloni, l’altro Matteo Salvini, l’altro ancora Silvio. Al momento se la cavano Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi, ma non è il caso di disperare: in caso di necessità, il massaggio terapeutico arriverà anche per loro. Altro elemento non trascurabile, non tutti i fanghi sono uguali. Quello scaraventato addosso alla leader di FdI, nata nel 1977, proviene dall’archeologia storica e riguarda i suoi rapporti con il fascismo, morto nel 1945.gli avrebbe telefonato durante il vertice Solo ieri, su, un mestierante dell’antifascismo ...