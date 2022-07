Vaccini anti-influenza e Covid in farmacia: anche per i bambini (Di venerdì 29 luglio 2022) È stato siglato il nuovo protocollo d’intesa da Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm, che consente anche alle farmacie di eseguire Vaccini anti-influenzali e anti-Covid. Questi ultimi, inoltre, possono essere eseguiti anche nei bambini. È quanto comunicato da ANSA nel tardo pomeriggio di giovedì 28 luglio 2022. NewsInformazioni Covid-19 e bambini: necessaria la visita pediatrica 4 settimane dopo. Ecco perché La SIP, Società Italiana di Pediatria raccomanda di sottoporre bambini e adolescenti a controlli per monitorare la presenza dei sintomi del Long C... I farmacisti che eseguono le vaccinazioni devono essere abilitati, ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 29 luglio 2022) È stato siglato il nuovo protocollo d’intesa da Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm, che consentealle farmacie di eseguireli e. Questi ultimi, inoltre, possono essere eseguitinei. È quanto comunicato da ANSA nel tardo pomeriggio di giovedì 28 luglio 2022. NewsInformazioni-19 e: necessaria la visita pediatrica 4 settimane dopo. Ecco perché La SIP, Società Italiana di Pediatria raccomanda di sottoporree adolescenti a controlli per monitorare la presenza dei sintomi del Long C... I farmacisti che eseguono le vaccinazioni devono essere abilitati, ...

