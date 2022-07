Usa in recessione. Pil peggio di attese. Mai così dal 1947 (Di venerdì 29 luglio 2022) - Brusca frenata dell'economia statunitense nei primi sei mesi dell'anno. Il Pil tendenziale nella proiezione annuale segna ora un meno 0,9%. Sono sei mesi consecutivi di contrazione negativa del Pil, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 luglio 2022) - Brusca frenata dell'economia statunitense nei primi sei mesi dell'anno. Il Pil tendenziale nella proiezione annuale segna ora un meno 0,9%. Sono sei mesi consecutivi di contrazione negativa del Pil, ...

sole24ore : Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese - Henri_Filipuzzi : Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese - Il Sole 24 ORE @sole24ore - infoiteconomia : Gli Usa in recessione tecnica con il Pil a -0,9% - Focus economia - natabalzana : Se Atene piange, Sparta non ride Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese - Il Sole 24 ORE - Agenzia_Italia : La nuova contrazione del Pil statunitense nel secondo trimestre - la seconda consecutiva - che significa recessione… -