Uomo trovato morto in casa | aveva ferite d' arma da taglio alla gola

Olpus : @guiodic - CarotenutoAndre : Vobbia, trovato morto nel lago di Vobbietta l’uomo scomparso ieri - radiolombardia : #omicidio nel lodigiano, a Caselle Lurani. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in casa con ferite di arma da t… - leggoit : Uomo trovato morto in casa: «Ucciso con coltellate alla gola». Interrogato uno dei coinquilini - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Uomo trovato in casa morto con ferite alla gola nel Lodigiano -

TorinoToday

... nell'abitazione di un pregiudicato 35 enne, la Polizia haun'altra parte della refurtiva. La donna arrestata si trova nel carcere di Uta. L'invece è stato denunciato in stato di libertà ...morto in casa: 'Ucciso con coltellate alla gola'. Interrogato uno dei coinquilini Il cadavere, nudo, fudal fratello della ragazza nella casa dove giaceva da giorni in compagnia ... Cadavere di un uomo trovato in un canale a Cafasse: si è trattato di un gesto volontario Malore fatale a Senigallia in spiaggia. Ieri, 28 luglio, è deceduto un uomo di 89 anni che si trovava al mare alla Cesanella. L’ottantanovenne stava passeggiando in riva quando si è accasciato: inutil ...Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento a Caselle Lurani, in provincia di Lodi. Il coinquilino è sotto interrogatorio dei Carabinieri. Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nella sua cas ...