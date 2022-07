Uno straniero è stato ucciso a bastonate nelle Marche L' aggressore | Ha importunato la mia fidanzata

Leggi su agi

(Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Ci sono i video dei cellulari e delle telecamere dei negozi, ci sono le foto, ci sono le testimonianze di chi era presente a ricostruire fedelmente quanto è successo intorno alle 14.30 in Corso Umberto I, il centro dello shopping di Civitanova(Macerata): Alika Ogorchukwu, nigeriano di 39 anni, venditore ambulante, sposato e con una figlia, è inseguito da un uomo, 32 anni, originario di Salerno e residente in città. Quest'ultimo lo raggiunge facilmente, perché chi scappa ha problemi di mobilità conseguenti a un incidente e, usando il bastone-stampella che la vittima usava per muoversi, lo colpisce ripetutamente. Il nigeriano è a terra, il suo, che ha una corporatura robusta, gli monta sopra, gli tiene stretto un braccio e con il ginocchio gli schiaccia la testa sulla strada. "Così lo uccidi", gli grida un passante. E così ...