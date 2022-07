United-Ronaldo | che mazzata per il portoghese | sentenza durissima

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non c’è pace per Cristiano. Il, oltre ai problemi per l’addio allodeve far fronte anche a questa. La seconda esperienza inglese con la maglia del Manchesternon sta andando nel migliore dei modo per Cristiano. Nonostante prestazioni personali comunque buone, i risultati di squadra scarseggiano. I Red Devils, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.