Una Vita: Genoveva e Dori negano il loro legame (Di venerdì 29 luglio 2022) Una Vita, Genoveva e Dori nega il suo legame con lei: ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, che farà Felipe? Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 dopo Beautiful. Jacinto è riuscito a soccorrere David dopo l’aggressione, ma l’uomo torna a casa da Valeria ed è pronto a scappare; intanto, Ramon è sempre più triste per Lolita. Dori nega ogni legame con Genoveva dopo la conversazione, ecco le anticipazioni di oggi (foto: Mediaset Play).Felipe ha di nuovo difeso Dori con Ignacio, ma subito dopo uscendo di casa vede la sua infermiera parlare con Genoveva, sua ex-moglie e nemica giurata; le due stanno tramando qualcosa? ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Unanega il suocon lei: ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, che farà Felipe? Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una, in onda su Canale 5 dopo Beautiful. Jacinto è riuscito a soccorrere David dopo l’aggressione, ma l’uomo torna a casa da Valeria ed è pronto a scappare; intanto, Ramon è sempre più triste per Lolita.nega ognicondopo la conversazione, ecco le anticipazioni di oggi (foto: Mediaset Play).Felipe ha di nuovo difesocon Ignacio, ma subito dopo uscendo di casa vede la sua infermiera parlare con, sua ex-moglie e nemica giurata; le due stanno tramando qualcosa? ...

marattin : Ancora una volta,su una delle materie più divisive (il fisco), abbiamo trovato un’intesa. Che non cambierà la vita… - Link4Universe : Ma gli adulti che chiedono della vita amorosa quando sei tipo alle elementari? Non che dopo smetta di essere una do… - ScaltritiLab : Non fu semplice trattarlo con quel primo “nuovo” farmaco. Oggi sta prendendo un paio di pastiglie al giorno di un i… - etta_1976 : @solojuventuss No, no... Per me è colpa di una vita di merda ?? - itsmc17 : RT @zjmwith1d: Non c'è niente di più triste di giudicare i rapporti idolo-fan perché nessuno può avere idea di cosa succede nella vita di o… -