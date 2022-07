Una vita anticipazioni: David e Valeria pronti a lasciare Acacias 38 per sfuggire alle grinfie di Aurelio (Di venerdì 29 luglio 2022) Ultima puntata per l’estate di Canale 5 ! Una vita andrà in onda domani, sabato 20 luglio 2022 e poi tornerà a fine agosto, a meno che Mediaset non decida di apportare delle modifiche alla programmazione di Canale 5. Una vita ci saluta quindi per una ventina di giorni e poi tornerà in onda a fine agosto con le ultime puntate della saga degli abitanti di Acacias 38. Ma prima del gran finale, dobbiamo scoprire che cosa succederà negli episodi in onda questa settimana. Iniziamo quindi dalla puntata di domani, 30 luglio 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1439 di Acacias 38. Avrete visto che Felipe ha voluto avere un faccia a faccia con Dori, per chiederle di raccontargli tutta la verità sulla telefonata e su un suo possibile rapporto segreto con Genoveva. L’infermiera ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022) Ultima puntata per l’estate di Canale 5 ! Unaandrà in onda domani, sabato 20 luglio 2022 e poi tornerà a fine agosto, a meno che Mediaset non decida di apportare delle modifiche alla programmazione di Canale 5. Unaci saluta quindi per una ventina di giorni e poi tornerà in onda a fine agosto con le ultime puntate della saga degli abitanti di38. Ma prima del gran finale, dobbiamo scoprire che cosa succederà negli episodi in onda questa settimana. Iniziamo quindi dalla puntata di domani, 30 luglio 2022. In onda su Canale 514,10 la seconda parte dell’episodio 1439 di38. Avrete visto che Felipe ha voluto avere un faccia a faccia con Dori, per chiederle di raccontargli tutta la verità sulla telefonata e su un suo possibile rapporto segreto con Genoveva. L’infermiera ha ...

