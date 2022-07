Una vita, anticipazioni 30 luglio 2022: David e Valeria lasciano Acacias? (Di venerdì 29 luglio 2022) David e Valeria prenderanno una decisione importante per il loro futuro. I due, nel corso della puntata Una vita in onda il 30 luglio 2022, penseranno di lasciare Acacias per evitare rappresaglie da parte di Aurelio Quesada. Nel frattempo, Genoveva si arrabbierà molto con il marito per aver fatto aggredire David mentre Pascual interverrà in aiuto di Inma. Una vita, trama 30 luglio 2022: Genoveva si arrabbia con Aurelio per l'aggressione a David Luis Mañas, lo scagnozzo di Aurelio Quesada non si arrenderà di fronte alle resistenze dei commercianti di Acacias e dopo aver minacciato Fabiana per costringerla a vendere la pensione, tornerà alla carica anche con Inma ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022)prenderanno una decisione importante per il loro futuro. I due, nel corso della puntata Unain onda il 30, penseranno di lasciareper ere rappresaglie da parte di Aurelio Quesada. Nel frattempo, Genoveva si arrabbierà molto con il marito per aver fatto aggredirementre Pascual interverrà in aiuto di Inma. Una, trama 30: Genoveva si arrabbia con Aurelio per l'aggressione aLuis Mañas, lo scagnozzo di Aurelio Quesada non si arrenderà di fronte alle resistenze dei commercianti die dopo aver minacciato Fabiana per costringerla a vendere la pensione, tornerà alla carica anche con Inma ...

