Un prezioso anello al dito di Michelle Hunziker ma lei lo nasconde

(Di venerdì 29 luglio 2022)è tornata a casa con le sue figlie, Celeste e Sole; con loro anche il nuovo componente della famiglia, Lilly Junior, un cagnolino dolcissimo. Questa mattina tante coccole per la dolcissima Lilly.e Sole raccontano che si sveglia alle 7 del mattino e che poi quando tutti in casa sono svegli dorme serena, un po’ come tutti i cagnolini. Mentre Sole la spazzola e lala accarezza si nota unall’anulare. E’ un gioiello già visto alle mani della showgirl e non è un regalo di Giovanni Angiolini. C’è un dettaglio che non passa inosservato: mentreaccarezza il cucciolo sul divano di casa l’è in primo piano, poi velocemente lo toglie senza interrompere il video., ...

