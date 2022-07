Un posto al sole: traguardo shock, nessuno pensava potesse accadere (Di venerdì 29 luglio 2022) Un posto Al sole: fra pochissimi giorni la soap opera di Rai Tre raggiungerà un grandissimo traguardo. Scopriamo insieme quale. Una grandissima festa per la soap opera più longeva della Rai. Stiamo parlando di Un posto al sole, che nella puntata che andrà in onda il 29 luglio raggiungerà un traguardo veramente importante. La prima puntata andò in onda il 21 ottobre del 1996. La serie è ambientata a Napoli e tratta le vicende degli abitanti del condominio più famoso di Italia, Palazzo Palladini, che si trova sulla collina partenopea di Posillipo, con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Un posto al sole: un grandissimo traguardo per la soap opera (Fonti Web)Tante le vicende si sono susseguite e come ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022) UnAl: fra pochissimi giorni la soap opera di Rai Tre raggiungerà un grandissimo. Scopriamo insieme quale. Una grandissima festa per la soap opera più longeva della Rai. Stiamo parlando di Unal, che nella puntata che andrà in onda il 29 luglio raggiungerà unveramente importante. La prima puntata andò in onda il 21 ottobre del 1996. La serie è ambientata a Napoli e tratta le vicende degli abitanti del condominio più famoso di Italia, Palazzo Palladini, che si trova sulla collina partenopea di Posillipo, con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Unal: un grandissimoper la soap opera (Fonti Web)Tante le vicende si sono susseguite e come ...

Zoroback_023 : @majicojr Ci sta, anche a me piace muovermi, infatti odio stare fermo ore e ore al sole, ma in un posto come questo… - ultramassi : La prima e più longeva soap opera italiana - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Il fenomeno 'Un posto al sole': oggi la puntata numero seimila. La storia e i segreti di un successo lungo 25 anni http… - Jaeger69xx : @VanDerSara_1 Per me numero uno è la Ilde. Secondo posto Piada del Sole... Terzo Lella. Piadadvisor ha sentenziato - ilpostdice : @ilpostdice 'recitato male, affollato da personaggi quasi inespressivi», scrisse nel 1997. Invece Un posto al sole… -