Un Posto al Sole | puntata 6000 | lo special di questa sera

Leggi su zon

(Di venerdì 29 luglio 2022) La soap partenopea Unalè giunta allan°: un vero record per la serie targata Rai, che da oltre vent’anni appassiona gli italiani. Ricordiamo inoltre, che proprio in occasione del traguardo raggiunto, parte del cast della serie, è stata ospite al Giffoni Film Festival qualche giorno fa, presentando in anteprima lanumero. Per tutti gli altri spettatori, laverrà rilasciata, venerdì 29 luglio, Secondo le Anticipazioni, lanon seguirà il decorso consueto, ma ci sarà un personaggio interno a raccontare le vicende di Palazzo Palladini. Si tratta di un personaggio singolare, rimasto in ombra negli ultimi tempi. Ma di chi si tratta? E’ un personaggio ...