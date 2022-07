Un posto al sole, anticipazioni 1° agosto 2022: Raffaele alla riconquista di Ornella (Di venerdì 29 luglio 2022) Un posto al sole concentrerà l'attenzione sulla crisi matrimoniale che sta attanagliando Raffaele ed Ornella. La coppia si è nuovamente allontanata dopo che la Bruni ha scoperto per caso che il marito ha instaurato un rapporto con Elvira molto più intimo e profondo rispetto ad una semplice amicizia. Ornella, in particolare, ha saputo che Raffaele, durante le settimane in cui era sotto ricatto da parte degli scagnozzi di Lello Valsano, si è confidato proprio con la mamma di Samuel, mentre non ha detto niente a lei di quello che stava affrontando. La donna si è sentita profondamente delusa e risentita nei confronti del consorte e ha messo le distanze tra loro, ma Raffaele, come segnalano le anticipazioni della soap opera partenopea di lunedì 1° ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022) Unalconcentrerà l'attenzione sulla crisi matrimoniale che sta attanagliandoed. La coppia si è nuovamente allontanata dopo che la Bruni ha scoperto per caso che il marito ha instaurato un rapporto con Elvira molto più intimo e profondo rispetto ad una semplice amicizia., in particolare, ha saputo che, durante le settimane in cui era sotto ricatto da parte degli scagnozzi di Lello Valsano, si è confidato proprio con la mamma di Samuel, mentre non ha detto niente a lei di quello che stava affrontando. La donna si è sentita profondamente delusa e risentita nei confronti del consorte e ha messo le distanze tra loro, ma, come segnalano ledella soap opera partenopea di lunedì 1° ...

