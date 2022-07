Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | Bassetti | “Urge campagna sesso sicuro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sul. E’nte per esempio unaper il”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Abbiamo sbagliato qualcosa – argomenta – perché inizialmente, anche per discorsi forse di tipo sociale, non si è detto chiaramente che questa malattia stava colpendo tipicamente gli uomini, che si contagiano per via tipicamente sessuale”, con rapporti “omosessuali, bisessuali ed eterosessuali. Siamo al 97% dei casi in questa situazione. Non si è detto subito e forse si è sbagliato su questo. E quando qualcuno di noi lo ha detto, è stato tacciato di essere omofobo o quant’altro. E’ chiaro ...