Ultime Notizie Roma del 29-07-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022)dailynews radiogiornale venerdì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale ombre sulla crisi del governo draghi La Stampa pubblica documenti attribuiti all’intelligenza relativi a contratti tra funzionario dell’ambasciata russa aè un consigliere della Lega su ritiro dei ministri del Carroccio dall’esecutivo il Sottosegretario Gabrielli smentisce il centro-sinistra chiede chiarimenti fesserie Taglia corto Salvini in Italia e guidata da Fratelli d’Italia serramentista al fianco del Popolo ucraino a ferma la Meroni la democrazia è una conquista di popolano di toccare ogni giorno dice Mattarella il Senato americano approvato una risoluzione per chiedere a Blink devi disegnare la ruspa come stato sponsor del terrorismo Per l’esercizio in Ucraina in Siria nessuno al mondo in festa nel terrorismo come Mosca come internet chi si sente biden.su Tijuana ...