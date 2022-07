Ultime Notizie – Procura Caltanissetta riapre inchiesta ‘Mafia e appalti’

(Di venerdì 29 luglio 2022) A 30 anni esatti dall’archiviazione del dossiera Palermo, su cui aveva indagato il giudice Giovanni Falcone, l’viene riaperta. Ma stavolta ad occuparsene non sono più i magistrati palermitani bensì i ‘cugini’ di. Le bocche insono cucite, l’indagine è top secret, ma come apprende l’Adnkronos, il pool stragi da qualche settimana sta indagando su quel dossier dei Carabinieri del Ros, finito prepotentemente in processi importanti, come quello sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, ma anche nel più recente processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, terminato con la prescrizione per due imputati e l’assoluzione del terzo. Tutti poliziotti del Gruppo ‘Falcone e Borsellino’. I magistrati che coordinano l’, tra cui ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #Governo, verso elezioni. #Carfagna e #Gelmini entrano nella segreteria di Azione. LIVE - VesuvioLive : Trapper Young Signorino aggredito a Napoli, niente concerto: nelle canzoni versi senza senso -

Il Sole 24 ORE

Secondo quanto si apprende il procuratore generale Francesca Nanni ha raccolto nelleore le dichiarazioni di Rocco Schirripa , che per l'omicidio è stato condannato in via definitiva all' ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Ucraina ultime notizie. Zelensky sul Mar Nero, pronti a prima nave con grano Le probabili formazioni di Manchester United-Vallecano, match amichevole che si giocherà all'Old Trafford di Manchester, in Inghilterra ...(ANSA) - LA MADDALENA, 29 LUG - Una turista cinese di 23 anni, residente a Londra, è annegata oggi nelle acque di Cala Corsara, nell'isola di ...