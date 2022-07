Ultime Notizie – M5S | Taverna | “Ho avuto e dato tanto | c’ero e ci sarò sempre”

(Di venerdì 29 luglio 2022) “È il momento di guardare avanti”. Paolasi appresta a concludere l’avventura da parlamentare del M5S. La senatrice sta per completare il secondo man: senza deroghe, la carriera nel ‘palazzo’ si chiude tra poco. “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermila possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama! Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti”, scrive su Facebook la vicepresidente vicaria del M5S. “Dal ...

sole24ore : ?? È di sette morti e sei feriti il bilancio dei #bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’o… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - zazoomblog : Ultime Notizie – “Carfagna e Gelmini dai festini di Arcore a grandi statiste” bufera su Marsilio - #Ultime… - rep_parma : Elezioni politiche 2022, ultime notizie. Letta: 'Con noi Art.1 e Psi'. M5S: nessuna deroga al tetto dei due mandati… -

Il Sole 24 ORE

Non si hanno, infatti, moltesugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, soprattutto da ... Dalleinformazioni, però, all'inizio di luglio la situazione per il contingente ucraina non ...Partiti e governo e politica verso le elezioni: leBerlusconi e le telefonate con Razov - I legami di Salvini con la Russia I barconi dei migranti spinti in Italia dai mercenari della ... Ucraina ultime notizie. Bombe sui prigionieri dell’Azov, almeno 50 morti. Scambio di accuse ... Si sono tenuti nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana, la bimba di 16 mesi morta di stenti perché abbandonata per sei giorni dalla madre, la 37 ...Segui il nostro canale. UNISCITI. Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! Articoli Correlati IL… Leggi L’allerta ...