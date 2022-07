Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Meloni ad alleati | “No a promesse che non si possono mantenere”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Non mi pare che ci siano nodi particolarmente critici” all’interno del centrodestra. Ma la richiesta di Fdi è di ”non fare una campagna elettorale facendoche non si, serve serietà”. Lo ha detto Giorgiaal Tg1 parlando dellepolitiche. ”Certo che temiamo la sfida che abbiamo davanti… – ha sottolineato la leader Fdi – Noi pensiamo di avere le ricette giuste per affrontare la crisi” economica. Inoltre, ”Fratelli d’Italia garantisce più di tutti l’atlantismo dell’Italia” ha affermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione