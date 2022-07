Ultime Notizie – Caldo record, domenica rinfresca: solo 4 città da bollino rosso, anche Roma (Di venerdì 29 luglio 2022) Tregua dal Caldo record e anomalo che ha stretto l’Italia nella sua morsa. Quello che ci aspetta domani e domenica sarà infatti un weekend meno rovente, con alcune eccezioni, come a Roma. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, le città da bollino rosso (livello di allerta 3, il massimo), passeranno dalle 10 di oggi a 7 domani e a 4 domenica, la giornata più ‘fresca’ delle tre. L’allerta massima riguarderà domenica solo Catania, Frosinone, Palermo e Roma. Oggi i capoluoghi più bollenti sono Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma; domani saranno ancora Cagliari, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 29 luglio 2022) Tregua dale anomalo che ha stretto l’Italia nella sua morsa. Quello che ci aspetta domani esarà infatti un weekend meno rovente, con alcune eccezioni, come a. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, leda(livello di allerta 3, il massimo), passeranno dalle 10 di oggi a 7 domani e a 4, la giornata più ‘fresca’ delle tre. L’allerta massima riguarderàCatania, Frosinone, Palermo e. Oggi i capoluoghi più bollenti sono Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e; domani saranno ancora Cagliari, ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Olympique Marsiglia, Wijnaldum e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia p… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - Elisa_Buson : In Italia aspettiamo la pioggia... ma non quella di detriti spaziali!?? Le ultime previsioni per il #weekend esclud… - PianetaMilan : #Ibrahimovic, il suo ‘Padel Zenter’ arriva a #Segrate: tutti i dettagli / News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Padel -