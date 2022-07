Udinese, UFFICIALE il ritorno di Nehuen Perez dall’Atletico (Di venerdì 29 luglio 2022) . Il comunicato del club friulano Nehuen Perez è di nuovo un giocatore dell’Udinese, prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Il difensore argentino si è legato al club friulano sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) . Il comunicato del club friulanoè di nuovo un giocatore dell’, prelevato a titolo definitivoMadrid. Il difensore argentino si è legato al club friulano sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Udinese_1896 : ?? | UFFICIALE Enzo Ebosse è bianconero! ?? | OFFICIAL Enzo #Ebosse has joined Udinese! ???? #ForzaUdinese… - CalcioPillole : Nehuen #Perez ritorna all'#Udinese in seguito all'esperienza tra le file dell'#AtleticoMadrid: il comunicato dei fr… - newsulcalcioita : #Udinese:ufficiale il ritorno di Neheun #Perez in #bianconero,c'è l'annuncio del club. - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Nehuen #Perez è un nuovo giocatore dell'#Udinese Contratto quinquennale ?? #Calciomercato #StayTuned - fantapiu3 : #Udinese: ufficiale #Perez #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… -