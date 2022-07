Ucraina: Ungheria acquisterà dalla Russia ulteriori 700 milioni di metri cubi di gas (Di venerdì 29 luglio 2022) Budapest, 29 lug. (Adnkronos) - L'Ungheria prevede di firmare un accordo con la Russia su ulteriori forniture di gas per 700 milioni di metri cubi entro la fine dell'estate. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban alla radio di Stato. "L'Ungheria avrà abbastanza gas. Dopo la firma dell'accordo saremo al sicuro", ha aggiunto Orban. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Budapest, 29 lug. (Adnkronos) - L'prevede di firmare un accordo con lasuforniture di gas per 700dientro la fine dell'estate. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban alla radio di Stato. "L'avrà abbastanza gas. Dopo la firma dell'accordo saremo al sicuro", ha aggiunto Orban.

