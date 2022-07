Ucraina | Senato Usa | “Russia sponsor del terrorismo”

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Ildegli Stati Uniti chiederà al segretario di Stato Antony Blinken di designare lacome ‘Statodel’. Ilamericano ha infatti approvato all’unanimità una risoluzione non vincolante che definirà lacome ‘Statodel’ per le sue azioni in, Cecenia, Georgia e Siria e che hanno portato all’uccisione di migliaia si “uomini, donne e bambini innocenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

