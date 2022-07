Ucraina: sale a 53 morti e 75 feriti il bilancio dell'attacco a prigione nella Dnr (Di venerdì 29 luglio 2022) Donetsk, 29 lug. (Adnkronos) - Il numero dei soldati prigionieri ucraini morti durante il bombardamento della prigione di Yelenovka è salito a 53 persone e 75 feriti. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax, citando fonti della difesa territoriale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. "A seguito del bombardamento notturno da parte dell'esercito ucraino della colonia correzionale di Volnovakha, nel villaggio di Yelenovka, dove sono tenuti prigionieri di guerra ucraini, 53 persone sono state ucciso e altri 75 sono rimasti feriti", afferma il rapporto della Dnr. In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva riferito che le forze ucraine avevano lanciato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Donetsk, 29 lug. (Adnkronos) - Il numero dei soldati prigionieri ucrainidurante il bombardamentodi Yelenovka è salito a 53 persone e 75. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax, citando fontia difesa territoriale'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. "A seguito del bombardamento notturno da parte'esercito ucrainoa colonia correzionale di Volnovakha, nel villaggio di Yelenovka, dove sono tenuti prigionieri di guerra ucraini, 53 persone sono state ucciso e altri 75 sono rimasti", afferma il rapportoa Dnr. In precedenza, il ministeroa Difesa russo aveva riferito che le forze ucraine avevano lanciato un ...

