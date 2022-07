Ucraina: Russia colpisce area di Kiev, l'esercito ucraino cerca di riconquistare il sud (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - La Russia ha effettuato attacchi in tutta l'Ucraina, mentre Kiev ha intensificato i suoi sforzi per riconquistare la regione meridionale di Kherson occupata. Cinque persone sono state uccise e 26 ferite nell'attacco alla città centrale Ucraina di Kropyvnytskyi. Otto persone sono morte a Bakhmut, nell'est del Paese. Vicino a Kiev, 15 persone sono rimaste ferite in una base militare. Anche le regioni settentrionali e meridionali dell'Ucraina sono state colpite. Intanto l'Ucraina cerca di isolare le truppe russe nel sud del Paese. Un ponte chiave nella città di Kherson è fuori uso dopo che le forze ucraine lo hanno colpito con razzi a lungo raggio. Funzionari della difesa del Regno Unito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), 29 lug. (Adnkronos) - Laha effettuato attacchi in tutta l', mentreha intensificato i suoi sforzi perla regione meridionale di Kherson occupata. Cinque persone sono state uccise e 26 ferite nell'attacco alla città centraledi Kropyvnytskyi. Otto persone sono morte a Bakhmut, nell'est del Paese. Vicino a, 15 persone sono rimaste ferite in una base militare. Anche le regioni settentrionali e meridionali dell'sono state colpite. Intanto l'di isolare le truppe russe nel sud del Paese. Un ponte chiave nella città di Kherson è fuori uso dopo che le forze ucraine lo hanno colpito con razzi a lungo raggio. Funzionari della difesa del Regno Unito ...

